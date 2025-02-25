紙包盒目標回收率訂10% 議員質疑「偏保守」

【本報訊】港府擬引入飲品包裝的生產者責任計劃，按照構思的首階段計劃，飲品供應商需自行或委託回收商收集產品分發量的30%膠樽及10%紙包盒，並向參與市民回贈一樽/盒一毫。有議員認為擬訂的回收目標及回贈金額過低，又詢問不達標的懲處安排。當局指回贈水平具有吸引力。

當局：已屬10倍增長 立法會環境事務委員會昨開會，議員陳月明指紙包盒的回收目標僅10%「偏保守」，議員朱國強則指擬定的回贈金額低至一毫亦「太低」，又質疑或影響落實計劃的成效。多名議員亦追問若產品商未能達到回收目標，有何罰則。

環境及生態局局長謝展寰回應指，紙包盒目前的回收率僅約1%，擬定的目標已屬10倍增長，且本港飲品銷售渠道五花八門，香港本身又是人口密集的地區，初期建立回收點料比較複雜，擬定合理的回收目標有助順利推動計劃。他又說現時入樽機回贈一毫，部分已經常爆滿，不認同金額缺吸引力，而且回贈金額過高或引致假膠樽的情況，因此寧願將回收責任加添在生產者上，推動他們更落力回收，亦相信擬定的回贈水平不會令飲品商大幅加價。

至於回收不達標的罰則，謝指原則上罰款金額會高於回收膠樽的費用，視乎膠樽或紙包飲品盒數量差額，會訂在高於回收費用10%至20%，生產商亦同意有關原則。環保署另說正與飲品商及回收商共同商討，以得出商業上可接受的方案，又期望推行後出現規模效益，降低回收成本，未來亦會成立工作小組檢討計劃及調整回收目標。