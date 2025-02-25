外判工造假 自貼街招再撕清 食環監管懵盛盛

被踢爆即叫交報告 補鑊停4人職務 有市民於昨日在社交平台上載短片，指上周六（22日）下午約1時半，有4名懷疑是食物環境衞生署的外判清潔工人，在深水埗一帶工作時涉「自編自導自演」，即自備街招張貼，其後拍攝留下工作證明「打卡」，完事後再自行清拆相關街招。食環署稱，已要求承辦商就事件提交報告，同時在調查完成前停止涉事人員履行合約職務，亦會就懷疑偽造紀錄轉介執法部門跟進。有議員批評，今次事件不能接受，「造假」情況絕不能接受和容忍，促請食環署跟進事件。

拍攝者「香港野豬關注組發起人」黃豪賢接受本報查詢時表示，當日用膳後經過南昌街與福榮街交界，見到4名食環署轄下外判員工涉自編自導自演上班，將街招貼在路牌的柱上，拍照「打卡」作紀錄之後再撕下，初時以為「眼花」看錯，於是於後方跟隨拍片記錄。其後跟隨至南昌街與鴨寮街交界，發現有路牌原本沒有街招，於兩秒後該路牌竟被工人貼上街招，之後隨即「打卡」拍照作為工作紀錄。

遇市民質問 竟亮出𠝹刀 他指當日發現多次疑造假之後，曾經上前質問涉事外判清潔工，其中一名涉事工人與他握手，並且以普通話道歉。他又稱，在沒有作出任何挑釁行為下，有涉事外判工手持𠝹刀，讓他感到受威脅。對於會否就相關事件作出投訴，他指會在整理完相關片段之後，盡快向涉事部門反映事件。

議員劉國勳認為，造假情況絕不能接受和容忍，促請食環署跟進事件。他又稱，碧瑤作為大型的清潔、廢物處理及回收業務營運者，過去亦曾被揭發未有按承諾，將綠在區區收集到的紙包飲品盒交予回收商，令不少市民失望甚至不相信回收物獲妥善處理。他期望碧瑤盡快了解事件並向公眾交代，包括與署方的合約是否要求「多勞多得」，造成誘因需要造假及有否要求清潔工人需要「跑數」等。

食環：轉介執法部門跟進 食環署回覆本報查詢時確認涉事4名人員為外判街道潔淨服務承辦商員工，負責清理未經准許而張貼的街招和海報，並須拍照記錄。署方已要求承辦商就事件提交報告，同時指示承辦商在調查完成前停止涉事人員履行合約職務，會就有關人士懷疑偽造紀錄轉介執法部門跟進。如調查證實事件屬實，署方稱會根據合約追究，包括扣減服務費，並記錄在案作為日後採購服務時的考慮因素。

碧瑤回覆本報查詢時稱，事件涉及與食環署就深水埗區街道的清潔服務合約，4名員工為合約流動隊清潔員，公司並無就移除街招和海報的數量設定最低指標，暫無發現員工有刻意造假的動機及意圖，故正就事件展開內部調查，並暫停涉事員工履行職務，及已成立調查小組就事件作詳細了解。