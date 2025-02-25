參考工資中位數聘外勞 似做水魚應檢討

【本報訊】政府指現時本港建造業人力預測在2023至2027年出現顯著短缺，而且出現技術工人老齡化問題，未來數年人數需求仍然殷切。有議員指輸入外勞名額未用盡，參考工資中位數有「做了水魚的感覺」，建議可按照市價聘請外勞，當中差價用作成立基金培訓本地人才。

議員劉國勳昨在立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會上關注勞工生產力及水平下跌問題，又指現時輸入外勞名額未用盡。他指業界認為可以將外勞比例由1：2提升至1：4，但認為可以將聘請的主導權交給承建商。

按市價計薪 差額作培訓基金 他續稱，參考工資中位數有「做了水魚的感覺」，舉例澳門只需支付1.5萬元，但本港需要支付3萬元。他建議認為可以按照市價聘請外勞，當中差價用作成立基金培訓本地人才，別讓中介賺取差價。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑解釋，推行並制訂計劃細節時獲業界認同，政府有嚴謹審批，現時本港有1.2萬個名額，引進了約9,000個外勞，認為現時尚有空間聘請外勞，需要適時檢視措施。

議員陸瀚民關注女性參與建造業的情況，指技術員工不是太多，關注相關課程的成效。他又指聘用女性時，或要考慮女性專用空間等配套。劉俊傑表示行業男性參與較多，認為部分需要心思縝密的工作也適合女性。他又指要配合婦女兼顧家庭的時間，油漆、平水及「唧膠」等工作體力要求較少，或適合她們。劉說有分包商表示願意聘用婦女，未來會試行。