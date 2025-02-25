部門怕上身 工程審批慢吞吞 建商愈等愈財困

但求自己穩陣 留開會決定變集體責任 經濟不景，建造業「吊鹽水」，近期亦接連有大型工程公司結業。過去工務工程被批評審批時間長，建造業界亦曾公開要求政府加快審批程序，否則公司及工人的生計難保。立法會相關委員會昨討論相關議題，有議員質疑官員為了「穩陣」，事事等待開會集體決定，批評是「不負責任」、「不要得」，認為政府應將責任交給專業人士，當局則指過去一年簡化流程及改革，希望改變做事思維，做到「唔使管，咪唔管囉。」

實際上，香港建造商會早前公布最新「建造業營商指數」，反映承建商對建造業的短、中期前景信心均顯著下跌，為新冠疫情期間及疫後復常以來最低分。有28.1%受訪公司表示工程量不能夠支撐建築公司生存，較去年調查上升，反映現時經營環境更加艱難。該商會指業界面對建築成本上升、人力資源老化、法例法規不斷收緊3大難關，建議政府優化建造業輸入勞工計劃，短期內解決業界人力資源青黃不接問題。

當局昨在立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會稱，過去5年有540個已結算的甲級工程項目，涉款逾千億元，當中只有16個項目「因不可預見因素」需要向財委會申請追加撥款，涉款約30億元。當局指近年有精簡審批流程，採取「督導者」思維，以減省工程成本。

免嘥時間 企業或離港設廠 議員邱達根指過去使用三成時間審批是太長，直指「啲地推到出嚟，已經世界變了樣」。他認為有興趣的企業或會在其他地方設廠，減低對香港的需求，影響創科及北部都會區發展。他建議在手續上簡化、縮短流程，將審批時間減至10%至15%。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑回應指數碼化帶來契機，認為配合人工智能能做得更好。發展局副局長林智文重申，請向部門發通告要求採取「督導者」思維，擁抱新科技及勇於創新。他指有要求部分設立工作計劃和時間表，以及設立關鍵績效指標作評核。

另一議員陳恒鑌留意到「官員為了穩陣，凡事就要等陣」，指官員明明有能力自己作決定，但為了自己「穩陣」而留待開會集體決定，是「不負責任」、「不要得」。他說當局需要精簡審批時間，不能事事審批，認為政府角色應聚焦重大及原則性問題，將責任交給專業人士。

研交業界監管 減審批層數 林智文回應指過往政府因各種原因着重把關，惟去年7月發展局已發出一份通告，提醒所有相關政府部門、人員，要用「促進者思維」去優化及改革流程，一年多以來推出100項措施，做到「唔需要管，就唔好管囉」。他亦指會檢視減少審批層數。他又指當局通告列明，政府會審視部分事項是否能夠由業界監管，有要求部門向他匯報精簡程序的工作。他指現時有要求訂立監察時間線，假如工程太長時間未取得委員會意見，便要讓高層人員知道，同時會檢視減少審批層數。

議員林筱魯指過去不斷有內部或外部諮詢委員會出現，就流程是要諮詢他們，關注相關委員會是否需要存在。林智文表示，建造階段時的諮詢委員會不多；項目規劃、設計階段的諮詢委員會「都有佢嘅作用」，能幫助優化設計。

在駐地人員方面，委員會主席陸頌雄對於地盤設「新聞主任」感到「難以理解」，質疑「唔會日日都會發生意外㗎嘛」。劉俊傑回應稱，期望專業人士聚焦成本管理及安全質素等事項，而地盤也有其他公關、公眾聯絡等行政工作。