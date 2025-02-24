市民苦水吐不盡 精準扶貧枉自吹

香港貧富懸殊嚴重。現屆政府擺出有為姿態，稱貧窮線僅計算收入，直言有不足的地方，社會高齡化令退休人士愈來愈多，令有收入人士愈來愈少，變相令貧窮人口增加，其實並不合理。政府由以往用家庭入息中位數的一半界定「貧窮人口」，改為針對劏房戶、單親戶和長者戶3個目標群組，美其名「精準扶貧」，放棄過去採取的「貧窮線」不再單看收入，而是從宏觀和微觀角度考慮不同因素，並有意從微觀角度為各扶貧項目訂立關鍵績效指標（KPI）。然而，貧窮問題依然未解決。

曾有論者指出政府在現行政策下「一雞兩味」，即一次聲稱已取得解決劏房及扶貧的成效；政府可能慳水慳力，可是對解決整體的貧窮問題並無幫助。針對政府近幾年沒有再公布貧窮線及貧窮人口，有組織昨日舉辦民間扶貧高峰會，並以「無窮之線」為主題進行交流和討論，探討市民如何了解及紓緩香港的貧窮狀況。現場設有13個公眾教育攤位，涵蓋多個政策範疇，包括劏房戶、照顧者、無家者、婦女貧窮、低收入青年及長者問題等。組織指，現時是社會反思基層市民多面向生活經驗，以及扶貧工作目標的好時機。該組織表示，活動透過探討量度貧窮的方法，與基層市民分享，期望參加者更立體地了解低收入階層的現況及成因。

事實上，市民對政府扶貧不力盡吐苦水，各有各的難處，而政府所謂「精準扶貧」講就無敵，可惜貧窮人口並沒有稍減，反而民間處處有啼痕，有些個案更令人心酸。譬如有市民指其丈夫腎衰竭，沒有足夠補貼；亦有市民指兒子有特殊學習需要，自己還有另一個小兒子要照顧，不能工作，又批評照顧者沒有津貼，也沒有人關心，認為現時津貼門檻太高。另有與會者指現場有30至40名清潔工參與，他們手停口停。有清潔工說，自己只有7,000元工資，有長期病患，負擔不起向私家醫生求診，她指自己早前曾向公立醫院急症室求醫，等候醫生打止痛針，導致需要額外的10小時看急症。

正如有議員表示，種種例子令她「個心唔舒服」，擔心香港沒有貧窮線會跌進「貧窮網」，爬不出來。有社福界議員亦曾批評當局的扶貧工作不精不準不到位，又說若然沒有「貧窮線」，將欠缺科學資料作出衡量。有學者亦指衡量貧窮一般使用「赤貧」、「生活困難」及「相對貧窮」3種方式，當中國際社會較常用「相對貧窮」衡量。

學者解釋，相對貧窮即生活質素比主流社會差得遠，即使不是困難，亦會有社會排斥的情況。香港沒有赤貧，但有長者擔心要支付昂貴電費，即使夏天炎熱也不開冷氣；亦有人欠債、失業，形容是生活壓力大。是以學者強調貧窮線重要，並且和「精準扶貧」並沒有衝突，是相輔相成。高官不應埋首沙堆，應該勇於面對貧窮線，且着重解決跨代貧窮問題，切勿死攬住「精準扶貧」，製造「做咗嘢」假象。當然，我們亦希望港人能有昔日獅子山下精神，自強不息，愛拚才會贏！否則再多的精準扶貧也是徒然。