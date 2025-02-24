龍七公：優化慢病共治 完善基層醫療

市民以往等到出現疾病或病情嚴重才求醫，不僅需要更多治療和資源，亦影響醫療服務質素，造成惡性循環。近年政府積極推廣基層醫療，着重預防疾病，以應對高齡化社會，務求扭轉「以治療為主、醫院為中心」的格局。自2023年11月起推出的「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助45歲或以上未被確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，在私營醫療市場接受相關篩查服務。作為《基層醫療健康藍圖》下的首個重大項目，計劃已推行一年多，政府是時候檢視計劃，進一步優化運作細節、服務模式和範圍，以確保計劃成效。

早前我透過立法會提出書面質詢，詢問當局該計劃的實行情況和成效。醫務衞生局局長回覆稱，已有超過10萬名市民參與計劃，當局預計3年有20萬人參加，現時推行一年多已達到目標的一半，值得肯定。而當中約5.87萬人完成篩查，其中近四成被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓，他們可透過共付模式進入治療階段。雖然較當局原本預估篩查出接近三成的比例為高，但從側面反映計劃可協助市民及早發現和管理慢性疾病，減低惡化風險。

擴服務範圍便利市民 現時有599名家庭醫生參與計劃，覆蓋785個服務點，當中三分之二的家庭醫生服務點收取政府建議的150元或以下的診症共付額，最高共付額為800元。惟部分地區參與的家庭醫生及服務點數目和參加者數目比例不均，如參與人數較多的元朗、黃大仙區，家庭醫生服務點分別僅40個和28個。若要跨區就醫，或影響市民參與意欲，期望政府令資源分配更合理，包括透過更有針對性的宣傳推廣，鼓勵更多家庭醫生和服務點參與計劃，便利市民就醫。

政府已於上月增設護士診所及專職醫療服務，亦預計今年內為合資格的計劃參加者提供血脂檢查，但目前並未有計劃提供骨質疏鬆症篩查服務。事實上，香港50歲以上人口患有骨質疏鬆的比例達37%，隨着人口老化，未來患病比例會更多。骨質疏鬆沒有明顯症狀，發現時後果嚴重，嚴重影響生活質素，及早接受篩查和預防是最有效方法。希望政府適時檢視資源運用和服務範圍，增加骨質疏鬆症篩查等更多服務。

要扭轉「重治療、輕預防」的市民觀念和醫療體制，並非一朝一夕可完成，需要政府在推廣基層醫療上持續落力、久久為功。慢病共治計劃貫徹「早發現、早治療」理念，以預防為重、以社區為本、以家庭為中心，在社區層面及早管理、維持及提升市民健康，值得大力支持和進一步優化。同時，基層醫療與市民息息相關，市民不單單是基層醫療服務的受益者，亦是配合者。政府要加強解說和宣傳，令市民積極參與到基層醫療體制的改革進程之中，真正實現「健康藍圖」，真正令市民「健康啲，病少啲，開心啲」。