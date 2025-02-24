自成一家：開局漂亮 更要清醒

中港股市今年以來一改疲弱態勢，當中港股更是高歌猛進跑贏全球。截至上周五，恒生指數今年至今已經上漲17%，恒生科技指數更爆升三成，遠超同期美股標普500指數約4%的漲幅。不過在開局漂亮的背後，內地和香港政府更要保持清醒。

港股最近出現亢奮，與去年9月底一輪相比顯得有底氣，這是因為內地的撐經濟措施開始見到實招，以及內地企業出海漸有成績。例如今年1月比亞迪在歐洲多個國家的銷量超越特斯拉。就連在香港，比亞迪的單月銷量也超越第二名豐田和第三名特斯拉的總和。手機方面，蘋果不斷被中國競爭對手侵蝕市佔率，去年第四季度全球iPhone銷量下滑了5%。加上國產AI DeepSeek強勢登場，令中國開始全面反守為攻。

所以外資大行紛紛轉軚唱好中國資產，德銀甚至說今年是中國超越其他國家的一年，中企在製造和服務領域都全面領先全球對手。對於這些誇獎，內地毋須妄自菲薄，確有其事。中企的競爭力過去幾年持續提升，汽車和手機等關鍵製造業布局海外市場多時，現在成功搶佔外企的市場是厚積薄發的表現。

但另方面，內地亦要意識到前路不會平坦。首先，美國會繼續利用軍事和金融霸權，裹挾其他國家排擠中國。當年美國打壓華為，現在亦會照辦煮碗針對威脅美企的中企。其次，海外市場有不少法律和意識形態陷阱，中企早年出海買礦買地，已吃過不少虧。海外有不少反華勢力，未來肯定用各種方式針對中企。長期而言，一國企業的全球競爭力肯定與國家的綜合國力成正比。隨着中企不斷出海，內地一定要增加在海外的話語權，才能保障自身利益。中美更激烈的角力恐怕還在後頭。