橫眉冷看：會升破33000點？

上星期五，恒生指數收市大升900點，一派牛氣沖天，沽空香港股票的炒家們，肯定被宰得呱呱叫。市場上的事後孔明從來不乏人，近日大市節節上升，不少人自然會拼湊出理由，說中國推出人工智能（AI）語言模型DeepSeek，將會為AI世界創造出無限商機；又說國家主席習近平，日前接見了大量民營企業領袖，對市場發放出正面訊息。

其實恒生指數早在去年10月，已上衝過23,000點，如今事隔4個月，不過是重返其上罷了。當時未有DeepSeek，習主席也沒有接見民企領袖，為甚麼市場也是同樣紅火？說穿了，金融市場素來有自己的規律，尤其是香港股市，七成交易量都操控在大戶手中，大市何時上升、何時下跌，他們早已作好規劃，所謂的外圍消息，只是用來炒作的藉口而已。

恒生指數在去年1月，曾低見14,000點水平，當時本欄發表文章，題為「愈是恐慌 愈是良機」，文中指出，時任香港交易所主席歐冠昇說港股正陷入「投降式」拋售。「小股民」與「中股民」都紛紛投降，所售出的股票，自然會落入「大股民」，也就是股壇大鱷手中。大鱷在低位收貨完畢，一定會想方設法將股價向上托，既是如此，及後港股定必會開展一波又一波升浪。

所謂「一波又一波」，意思是大漲小回。恒指由約14,000點起步，上年10月升至約23,000點，一口氣大漲9,000點，早前回落到18,000點附近，乃是中途小休。如今發力再上，當然會突破上一浪的高位，至於外圍消息，只是大戶用以炒買炒賣的理由。今番升浪應是開展另一個長期牛市，最終浪頂何在，目前難以預知，但過去每次大升市，都會突破歷史高位。若問恒指的歷史高位何在？答案是33,484點。