強詞有理：與虎謀皮

可憐之人必有可恨之處，烏克蘭總統澤連斯基被特朗普怒斥沒有籌碼還要擺出一副強硬姿態，不知本人有何感想？一國元首被另一國元首如此公開羞辱，絲毫不敢反抗，只能忍氣吞聲，最後還要乖乖接受喪權辱國的協議，真是情何以堪。這就是作為弱國的可憐之處，也是充當美國棋子的可恨之處，早知今日，何必當初！

按照特朗普的說法，美國要求從烏克蘭獲得稀土、石油和「任何我們能得到的東西」，以收回投入烏克蘭的資金，「我認為我們非常接近與烏克蘭達成協議」。顯而易見，在美國霸權面前，烏克蘭根本沒有討價還價的餘地，美方提出任何條件，烏方縱使萬般不願也只能無奈接受。戲子總統聲稱希望有公平成果，不過是自欺欺人，這個世界奉行叢林法則，強權即公理，哪有甚麼公平可言。尤其跟侵侵講公平，更是與虎謀皮。

例如對烏援助數字，就沒有一個公平公正的說法。特朗普聲稱美國援助金額達到3,500億美元，後來又把數字提高至5,000億美元，而公開數據顯示美國國會一共只批准了1,700億美元，澤連斯基更稱烏方只收到760億美元，到底應該相信誰？相信誰都不重要，重要的是侵侵飛擒大咬，不僅要求烏克蘭償還5,000億美元「債務」，還要控制烏克蘭礦產資源、基建乃至整個經濟命脈。有人說這是「經濟殖民」，其實這與明搶已沒有甚麼分別。

戲子可以說不嗎？既沒有這個膽量，更沒有這個實力，他只是還了一句嘴而已，就遭到特朗普怒斥，豈敢再反抗。可憐烏克蘭人，當初對美國「慷慨援助」千恩萬謝，如今才知道所謂的援助比高利貸更苛刻。即使戰爭結束，這個國家也不再是一個完整國家，20%土地歸俄羅斯，50%礦產歸美國，100%債務歸烏克蘭子孫後代，這樣的國家不如索性滅亡算了。

回想當年，香港爆發反修例黑暴期間，那班黃絲看完關於烏克蘭顏色革命的紀錄片後激動萬分，有人稱「希望香港可以像烏克蘭這樣好的結局」。如今回過頭來看，那是多麼的幼稚和可笑，幸好香港顏色革命沒有得逞，否則香港人的結局恐怕比烏克蘭人更悲慘。烏克蘭好歹還有礦產等資產可以出賣，香港又有甚麼？說穿了，美西方的所謂自由民主人權以及普世價值，統統都是騙人的鬼話，特朗普完美演繹了何謂強權政治，何謂弱肉強食。