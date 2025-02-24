龍吟虎嘯：普京起手式明顯佔優

美俄最高層正在談的不只是俄烏停火、「瓜分利益」的問題，而是要恢復及改善已經危機重重、十分緊張惡劣的相互關係；這樣的關係若繼續下去，不但對誰都沒好處，而且會發生災難性事件。

俄總統普京和美國總統特朗普，都是有戰略眼光、聰明務實的政治領袖，都會拿出誠意、想盡辦法解決問題。而解決烏克蘭問題是先決條件，要放在「美俄關係合作」大框架下首先解決。特朗普清楚，此要速戰速決必須依普京提出的條件——土地收復、烏克蘭不得加入北約、歐美不得在烏克蘭駐紮「維和部隊」。特朗普手中沒有甚麼籌碼，也不想和莫斯科談這些，這些都是烏克蘭的事，和美國無關。

特朗普能做的，是轉過身來壓烏克蘭，壓澤連斯基，接受普京的條件。但澤氏不識相，非要死拉着美國「保護烏克蘭的未來安全」，提出一大堆莫斯科不可能接受的條件。特朗普煩得很，乾脆不讓他加入談判，兩位總統互相指摘、攻訐，話說得很難聽，當然這一切都是小插曲。烏克蘭這枚棋子，在美俄合作棋局上會先被莫斯科吃掉。

日前，普京在聽取利雅得會談匯報後表示，俄美增加信任，解決許多問題，包括烏克蘭危機取得了一定成果，這是俄美邁出恢復在各個共同利益領域合作的第一步；這些領域包括中東在內的多個共同利益方向，恢復與美國合作，俄方還將和美國在經濟、能源和航天領域展開合作。

普京和特朗普正在為恢復合作關係下一盤大棋，普京的「起手式」明顯佔優。現在烏克蘭也好，歐洲也好，再怎麼鬧騰，能否坐上談判桌都沒用，甚麼也改變不了。而莫斯科形勢大好，尚有一段「得寸進尺」時機，在談判時在土地問題上提出更高「要價」，即完全收復烏東四州、徹底把烏軍趕出庫爾斯克外，還可有更多「領土要求」，如普京日前宣稱，已拿下的烏克蘭東北部的蘇梅州。如此這般，特朗普頭痕也。不過，也沒啥，讓普京多吃一塊肉就是了。