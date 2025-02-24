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澳門消息：餐廳跌倒 港男後枕出血送院

傷者送往山頂醫院搶救。 傷者送往山頂醫院搶救。
傷者送往山頂醫院搶救。
【本報綜合報道】一名43歲香港男子昨日中午12時許，在氹仔路氹連貫公路一間酒店的餐廳進餐，期間突然暈眩，後仰跌倒，頭部撞地，後枕裂傷出血，清醒程度下降，現場人員目擊報案，消防到場將傷者送往山頂醫院搶救。
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