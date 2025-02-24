投資推廣署遭黑客入侵 涉客戶資料

【本報訊】投資推廣署公布本月22日發現一宗資訊保安事故，涉及惡意勒索軟件入侵部分電腦系統。該署指發現事件後已即時採取行動，加強系統的安全措施，防止進一步受到勒索軟件入侵；並已報案、通知數字政策辦公室，以及向個人資料私隱專員公署和保安局通報事件。

專家倡放雲端伺服器 該署亦已更改有關密碼，封鎖有關系統及啟動後備程式。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，是次外洩說明將政府資料放在自己部門的伺服器都未必安全，建議其他政府部門的機密資料或者個人資料，應該根據之前數字政策辦公室的政府內部指引，放上政府的雲端伺服器，因為保安會更強及全面。

該署表示，初步顯示受影響範圍包括內部客戶管理系統、內聯網、部分投資推廣署網站的運作（例如經網站聯絡投資推廣署、活動資訊等）。該署的公眾服務則維持正常，公眾可繼續透過電話熱線、電郵或會面與該署人員聯絡。至於事件是否涉及個人資料外洩及其影響範圍，現仍在調查中。縱然暫時未能完全確認受影響程度，從風險評估角度，資訊紀錄方面可能包括客戶的基本資料，如公司的聯絡方法，以及部分投資推廣署內部員工紀錄。若有進一步消息，會立即通知有關機構及人士。

該署強調，一直根據政府既定程序執行資訊及網絡保安工作。為進一步加強系統安全，該署現正尋求數字政策辦公室意見，亦已委託專家協助調查及修復工作。發言人重申，該署不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收集個人資料或要求付款，市民及有關人士須提高警覺。