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疑拜神遺火種 單位濃煙沖天

起火單位有濃煙冒出。 起火單位有濃煙冒出。
起火單位有濃煙冒出。
【本報訊】昨日早上近9時，深水埗富昌邨富韻樓一單位發生火警，大量濃煙由窗戶湧出攻上半空，驚動多人報案。消防接報到場開喉灌救，並派出搜救隊登樓協助疏散。現場火勢約20分鐘後被救熄，事件中無人受傷。據了解，起火位置為單位廁所，住戶懷疑進行拜神儀式時，不慎遺下火種導致。
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