東廊4車串燒貨車報廢 女司機夾困曾昏迷

東區走廊昨日發生4車串燒意外，一輛駛往柴灣方向的環保斗貨車疑收掣不及，撞向前方3輛因應路況收慢的車輛。由於撞擊力猛烈，貨車車頭撼成廢鐵，女司機披血被困，獲救時不省人事，她與另一名輕傷的哥隨即被送院救治，經搶救後恢復清醒。另外，淺水灣道亦有的士與私家車在彎位迎頭相撞，造成一人受傷。執法部門正跟進兩宗車禍的成因。

昨日下午接近2時，一輛七人車、一輛的士、一輛清潔公司貨車及一輛環保斗貨車依序沿東區走廊往柴灣方向行駛，駛至近嘉華中心對開時連環相撞，有途經駕駛人士協助報案。

環保斗車收掣不及撼前3車 車禍發生後，環保斗貨車車頭嚴重凹陷，姓嚴（35歲）女司機被夾困於車內，她頭部受傷，血流披面，一度陷入昏迷。大批消防員到場營救，未幾將嚴女救離駕駛室，再交由救護車送往東區醫院治理，幸她及後回復清醒；另一輛涉事的士車尾損毀，橫亘路中，車上姓潘（54歲）的哥報稱頸痛，事後亦需送醫；姓陳（64歲）七人車司機和另一名姓梁（55歲）貨車司機並無大礙，留在現場助查。涉事車輛之後陸續由拖車拖走。

現場消息指，事發時有俗稱「箭嘴車」的工程車在前方慢駛，七人車等3車先後減速，惟尾隨其後的環保斗貨車懷疑收掣不及，引致今次意外，確實事故成因仍有待進一步調查。受意外影響，該路段部分行車線封閉，直至下午3時許才獲准解封。

淺水灣的士私家車相撞1傷 另外，昨晨約7時，港島南區淺水灣道近蔚峰園對開彎位，一輛北行的士與一輛南行私家車迎頭相撞，其中姓劉（28歲）私家車司機被困車內，由消防員救出後並無大礙；姓呂（30歲）的士司機則手部受傷，需由救護車送院治理。警員封鎖現場調查事故，期間上址全線一度封閉。