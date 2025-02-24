馬拉松賽結束 深圳灣通關復常

【本報訊】深港馬拉松賽暨第十五屆全運會田徑測試賽於昨日舉行，有逾40名來自各省市的運動員參賽，包括3男3女香港長跑運動員。由於要舉行賽事，深圳灣口岸通關服務於昨日凌晨2時至上午11時的通關服務暫停，附近部分道路亦會因應封閉，跨境車輛須按指示由其他口岸通關。另外，受通關服務暫停影響，九巴亦加強邊境管制站及相關接駁路線服務。

跑手需經人面識別過境 是次賽事起點和終點設於深圳灣體育中心，全長42.195公里，途經深圳灣口岸、深西通道和深圳前海區域等，香港和深圳賽道各佔一半，跑手會經深圳灣口岸進入本港，途經深圳灣大橋及港深西部公路高架橋再折返，預計大約3小時完成全場賽事。現場有拉帶和雪糕筒劃出指定比賽路線，跑手在入境前，需透過人面識別技術過關。

有跑手起跑前接受電台訪問表示，賽道初段較為起伏要上大橋，期望今次成績有助爭取全運會的參賽資格。最終女子隊由廣東代表勝出，代表港隊的司徒兆殷則獲得季軍。男子組則由雲南代表奪冠，港隊男將成績最好為尹焯熙，並奪得第8名。