2月24日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月24日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
尼漢當街遇刺 臀部流血
【本報訊】昨日凌晨近4時，一名持香港身份證的尼泊爾裔30歲男子在油麻地新填地街與西貢街交界，被一名男子持利器襲擊，事主臀部受傷流血，傷口約一厘米乘一厘米，同行友人代為報案。救護員接報到場，將清醒傷者送往伊利沙伯醫院救治。警員則於附近兜截，惜無發現，案件列「傷人」，暫時未有人被捕。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250224-0224_00176_243/尼漢當街遇刺--臀部流血
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc