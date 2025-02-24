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尼漢當街遇刺 臀部流血

【本報訊】昨日凌晨近4時，一名持香港身份證的尼泊爾裔30歲男子在油麻地新填地街與西貢街交界，被一名男子持利器襲擊，事主臀部受傷流血，傷口約一厘米乘一厘米，同行友人代為報案。救護員接報到場，將清醒傷者送往伊利沙伯醫院救治。警員則於附近兜截，惜無發現，案件列「傷人」，暫時未有人被捕。
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