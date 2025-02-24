體藝館上落客區遠 觀賽市民不便

【本報訊】全運會男子手球測試賽昨日第二天在啟德體藝館舉行，分別舉行季軍戰和冠軍戰，其中港隊會與江蘇隊爭奪冠軍殊榮，港隊最終以20：28不敵江蘇，屈居亞軍；廣東隊則擊敗澳門隊，奪得季軍。有連續兩日入場的市民滿意場地安排和規劃，認為園區餐飲及泊車收費合理；亦有市民稱，園區雖然有劃分上落客區，但的士未能駛進去，要在距離體藝館較遠的地方落車，認為情況不理想。

決賽由港隊與江蘇上演，江蘇上半場以15：9領先港隊，下半場換邊後，港隊加強進攻搶分，一度縮窄至落後3分，但最終仍以20：28不敵江蘇，屈居亞軍。季軍戰由廣東對澳門，廣東隊上半場領先澳門20：10，全場贏42：20。賽後當選最佳球員的廣東隊楊金龍表示，很興奮能夠取得勝利，適應場地和前日比賽時，場地有灰塵容易滑倒，昨日場地明顯乾淨很多。他又認為，現場觀眾十分熱情，很喜歡在香港的比賽氣氛，期待全運會正賽時再來作賽。

手球隊要兜路行費時 澳門隊教練馮國政稱，場館人員在今場賽事中清潔場地的頻率較前日多，認為整體場地有改善。惟他認為，落車後要兜路才行到場館，本身10分鐘的路程延長至約20分鐘，希望正賽時能縮短路程。有市民表示，園區雖然有劃分上落客區，但的士未能駛進去，要在距離體藝館較遠的地方落車，對於如何前往體藝館，沿路各職員提供的指示都不同，最後花了超過10分鐘才到達場館，形容影響了觀賽心情。

有連續兩日入場的市民表示，感覺上昨日入場人數較前日多，又指停車場內有清晰標示到體藝館，形容園內泊車及餐飲收費都屬正常價錢，沒有較區外貴。有多年打手球經驗的市民稱，港隊面對全國冠軍江蘇隊，實力上有差距，但認為勝負只是其次，最緊要是港隊發揮出好表現。