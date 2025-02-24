男童東鐵月台便溺 女子用膠袋盛尿液 職員指斥

目擊者拍片上網 港鐵助理獲讚處理恰當 港鐵東鐵綫沙田站月台，有女子疑因年幼男童人有三急，將其帶到月台一角讓他在膠袋內便溺。有月台助理發現後直斥女子不是，雖然該女子作出狡辯，但被月台助理義正詞嚴指摘，「有閉路電視影住」無得抵賴，更以證據加以駁斥「你成袋尿，點會唔係唧」，最後女子把一袋尿液放進背囊兼悻悻然離去。有市民拍下經過，並把影片上載到社交網惹來網民熱議，盛讚「港鐵哥哥做得好，值得表揚」及「職員處理得好合理」等。

有關影片長約38秒，片中可見一名年約40歲女子，帶同兩名年約6至7歲男童在沙田站月台候車，其中一名男童疑人有三急，由女子帶到月台一角，並拿出膠袋指示男童就地便溺。此時，一名月台助理察覺男童便溺即上前阻止，斥責女子「唔係呀嘛，喺個角落頭，睇到呀上面閉路電視，影住呀，有人睇住呀24小時」！

該名女子以半鹹半淡廣東話回應「我知道呀，但唔會呀」。月台助理無奈問道「你依家去邊呀？你離開定點呀？你直接行啦，要Call清潔嚟清潔呀呢度」！女子聞言隨即一手推着嬰兒車離開，另一手則拿着載有疑似淡橙色尿液的膠袋，兩名男童則手持平板電腦跟隨步行，期間女子懷疑裝傻否認便溺，邊行邊回應「無人，無嘢呀」！惟被月台助理直接揭穿，指「你成袋尿，點會唔係唧」！

女子聞言後將裝有尿液的膠袋放於嬰兒車上的背包內，並稱「我擺喺入面得唔得呀」！月台助理苦口婆心指「罰錢呀你咁樣便溺，你知唔知呀」！女子與兩名男童「敗走」離開月台，仍口硬辯駁稱「你罰錢吖，瀨咗尿出嚟喇……細路仔嚟唔切吖嘛」！其中一名男童疑似發現有人拍攝，向拍片者揮手。此時，月台助理回應「依家咪嗌你走囉，冇嘈你囉」！片段亦至此完結。

網民睇片後均稱讚該名港鐵月台助理，「港鐵哥哥做得好，值得表揚」、「港鐵職員好好修養，用『便溺』去形容」、「職員處理得好合理 」、「正呀，用個咪嚟講，多觀眾又可以保障其他乘客聽到個過程清晰」，另有人指摘女子「真係黐×線有冇公德心㗎」、「嘩兩個都讀緊小學喎，廁所都唔識去啊」、「要教下你個仔學下忍尿，學不到就帶尿片出街啦」、「沙田站有洗手間，行上去有幾難」、「罰佢錢啦，咁先唔會有下次」。

港鐵籲保持車站清潔 港鐵回覆傳媒稱，致力為乘客提供清潔及舒適的乘車和候車環境，同時亦有賴乘客的配合。呼籲乘客為己為人，保持車站清潔，以及避免作出滋擾其他乘客的行為。如乘客見到有關情況，可即時通知車站職員，以便作出適切的跟進。