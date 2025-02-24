遇查驅車掃咪錶路牌欲逃 毒司機涉7宗罪被捕

【本報訊】昨日凌晨約3時，西九龍區警員於佐敦白加士街巡邏期間，發現一輛可疑私家車，於是上前截查，惟私家車司機未有按指示停下，高速沿白加士街往西貢街方向駛離。期間，私家車懷疑撞向一輛停泊路邊的輕型貨車，並剷上行人路撞毀一支咪錶、一支路牌及一個消防栓。私家車失事後冒煙，警員及時趕至包圍車輛，並將司機拉出車外，他反抗不果被撳地制服。