遇查驅車掃咪錶路牌欲逃 毒司機涉7宗罪被捕
【本報訊】昨日凌晨約3時，西九龍區警員於佐敦白加士街巡邏期間，發現一輛可疑私家車，於是上前截查，惟私家車司機未有按指示停下，高速沿白加士街往西貢街方向駛離。期間，私家車懷疑撞向一輛停泊路邊的輕型貨車，並剷上行人路撞毀一支咪錶、一支路牌及一個消防栓。私家車失事後冒煙，警員及時趕至包圍車輛，並將司機拉出車外，他反抗不果被撳地制服。
無牌駕駛危駕偷車等
據了解，警員在私家車上搜出12粒懷疑「太空油」電子煙彈、約8克懷疑氯胺酮、約20克懷疑可卡因及一個懷疑可以用作吸食毒品的工具，案件中檢獲的毒品總市值約兩萬元。經初步調查後，警員相信姓李（37歲）男司機未獲車主同意取用私家車，遂以涉嫌「販毒」、「危險駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「阻礙警務人員執行職務」及「藏有工具可作吸食毒品用途」共7宗罪將其拘捕。李男通過酒精呼氣測試，現已被扣留調查。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：