大凶兆七星連珠周五上演 未來兩月災禍恐現

玄學家預言 日本地震歐洲爆疫股市波動 今年2月28日（周五），將會上演罕見天文現象，平均77年才會出現一次的「七星連珠」。在當天晚上9時，日落之後，7顆行星（土星、水星、海王星、金星、天王星、木星和火星）將在天空中連珠。其中4顆（水星、金星、木星和火星）更是肉眼可見，這樣的排列精準度屬300年才出現一次。有玄學家指，七星連珠在古時是不祥的預兆，會有災難發生，今年出現七星連珠，預言美國會有世界級領袖健康出現大問題、東北地帶會出現大地震，以及3月至4月期間的股市期貨波動較大，市民應留意。

按太空館資料介紹，太陽系內的行星公轉軌道大致在同一平面上，所以當行星移動到特定位置後，從地球望上夜空，視覺上就會看到排成一線，但不代表這些天體真的排成一線。所謂的七星連珠是指行星連成一線或者集中在某一區域，而2月28日有機會見到的七星連珠，土星、水星、海王星、金星、天王星、木星和火星會依次序排列於夜空中，微彎曲線地由西方經西南方跨越到南方，並以北半球觀測最清晰，而剛好香港位於北半球，故此也能看到此奇景。

82年七星連珠 爆人為災難 不過，玄學家七仙羽指，古人認為七星連珠是不祥的預兆，之後會有災禍發生，俗話說「逢七必變，多七劇變」。在民間傳說中，七星連珠被視為不祥之兆。根據歷史記載，動盪年代都有「七星連珠」出現。因此古人認為「七星連珠」的出現會帶來厄運和災禍，甚至會引發戰爭。

而之前曾出現七星連珠的年份，如1982年，當年世界出現多宗人為災難事故，包括中國民航客機空難，造成112人罹難，其中52人為香港人；同年在莫斯科舉行的足球比賽發生球迷「人踩人」慘劇，釀成340名球迷死亡，史稱「莫斯科慘案」。

美國世界級領袖健康堪憂 七仙羽認為，按照風水學來說，七星連珠是宇宙能量大增進爆發時刻，釋放出強烈的磁場。而星宿象徵偉人，顯化在人間，就代表會有世界級領袖健康出現大問題，她預期該領袖是美國的頂級企業家，並與總統特朗普交流甚密，需要注重健康及交通方面的事宜。

其次，七星連珠後的3月至4月，會有大災難發生，今年五黃災星飛至東北，而她亦預料日本一帶會出現重大地震，故此港人亦需要特別留意。她更預言，4月歐洲會出現一種新病毒，有機會蔓延全球，甚或演變成一波新疫情，市民必須加強個人衞生防護。