3月多項道路新規 包括准遙控泊車

【本報訊】當局提醒登記車主、駕駛人士和相關汽車業界，多項便利道路使用者的新規定將於3月1日生效，包括允許遙控泊車功能、放寬車輛停泊時視像顯示器可顯示的資料等。

放寬視像顯示器可顯示資料 運輸署指，相關新規定已獲立法會通過，由3月1日起生效。當中會放寬車輛停泊時視像顯示器可顯示的資料，當車輛的停泊制動器啟動時（即車輛已停泊），視像顯示器可顯示的資料不再設限，便利司機獲取資訊。運輸署會制訂有關視像顯示器技術要求的指引。車主亦可向相關車輛代理或進口商查詢車輛型號的視像顯示器是否符合新的技術要求。

另外，新規定允許司機使用流動電話或其他電訊設備，在指定條件下使用遙控泊車功能，協助安全泊車。為確保安全，遙控泊車系統的安全性能必須符合運輸署的技術要求。汽車只可配備已獲運輸署批准的遙控泊車系統。新進口的車輛如配備遙控泊車系統，署方在進行車輛類型評定時會一併審批。

而新規定又准許額定功率不少於7,000瓦的電動的士、電動私家小巴、電動巴士（包括私家和公共巴士）、電動貨車（包括輕、中和重型貨車）和電動救援車輛可在快速公路上行駛，毋須再申領快速公路許可證。

署方會通知業界團體可使用快速公路的電動車輛種類，至於電動私家車、電單車及機動三輪車，其額定功率分別不低於7,000瓦或3,000瓦者，現已獲准在高速公路上行駛而毋須領取許可證。