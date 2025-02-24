310初中生設法改善社區生活

【本報訊】逾310名中二至中三學生參加摩根大通和青年成就香港部合辦的第八屆香港學生挑戰賽。在5個月的研習中，他們在摩根大通逾140名義工導師和過百名大學生義工指導下，圍繞計劃三大主題，共同創造改善社區生活的解決方案，將於今年7月爭奪總決賽的獎項。

第八屆香港學生挑戰賽，由青年成就香港部與摩根大通合辦，並得到起動九龍東辦事處全力支持，是一個專為初中學生而設的創科研習之旅，提升青年人的職業技能，協助他們認識未來升學及事業發展機遇。今年挑戰賽的3大主題是「建構智慧、多元、活力社區」、「促進社區關愛共融」及「探索未來交通」，認識社區問題，發揮創意及善用數碼技能設計方案。

研習挑戰賽 7月分高下 來自5間中學、超過310名初中生以隊際形式參與計劃，在摩根大通義工導師和大學生義工的指導下，創造改善社區生活的解決方案。過程中，學生實地考察，深入社區，並參與一系列的工作坊，擴闊學生視野及人際網絡。

工作坊主題圍繞自我認識、項目管理、提升職場所需技能、演講技巧及關注心理健康等。在7月的總決賽中，各隊伍將會就他們所選的主題及社區需要，匯報並展示創新解決方案及原型，以競逐各個獎項。

青年成就香港部（JAHK）主席盧永仁表示，會為學生提供體驗式學習，帶領青年走入社區，並在摩根大通導師和大學生義工指導下，及早探索未來職涯發展方向，裝備職場所需的技能及態度，積極自信迎接人生挑戰。