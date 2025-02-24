百青年化身義行者 服務弱勢

【本報訊】有團體透過「V JUMP」正向青年培訓計劃，幫助青年建立積極正面的生活態度。該團體昨日舉行2024至2025年度的成果分享會，指上屆有100名青年人成為「願景義行者」，服務了超過1,000名弱勢社群。在是次分享會中，團體向學員代表頒發畢業證書，亦有學員表演舞蹈。

帶來正能量鍛煉心態 在青少年成長過程中，他們面臨生理及心理上的劇烈變化，並經歷升學、就業、感情及家庭問題等挑戰，常常感到迷失和自我價值的否定，進而產生焦慮。為了支持這些青年，願景基金會推出「V JUMP」正向青年培訓計劃，並獲「公民教育活動資助計劃」資助。願景基金會會長甄韋喬致詞時表示，願景基金會為不同人士服務，協助青少年成長，希望透過「V JUMP」正向青年培訓計劃可以令青少年多點正能量及鍛煉心態，有新的蛻變、新的未來。

民政及青年事務局指，願景基金會的「V JUMP」正向青年培訓計劃在過往3年，獲得「公民教育活動資助計劃」資助合共約39萬元，為超過200名15歲至18歲的青年人提供正向思維培訓，青年朋友們能夠通過這次培訓，培養正向思維，提升綜合能力。在這個充滿機遇和挑戰的時代，大家應以積極的心態，抓住政策帶來的機遇，勇敢面對困難和挑戰。