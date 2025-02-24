中至重度濕疹 口服制劑控炎止痕

【本報訊】皮膚痕癢愈抓愈痕，很有可能是濕疹，嚴重更會變成慢性痕癢。皮膚科專科醫生表示，濕疹屬常見而不具傳染性的皮膚病，但香港氣候對濕疹情況不利，更甚者「幾十年都無好過」，研究亦發現嚴重患者的生活質素類近中風者。要治療濕疹，不少患者都可能抗拒用類固醇，醫生建議若患者屬中度至重度濕疹患者，可考慮使用生物制劑及小分子藥物幫助控制炎症，達到紓緩痕癢效果。

慢性痕癢可致生活似中風 香港天氣濕度變化大，加上人多密集，對濕疹患者來說環境並不理想。患者一般常見的症狀包括皮膚乾燥、紅腫、脫皮、滲液等，當中尤以痕癢最嚴重。皮膚科專科醫生陳厚毅指出，痕癢容易令患者陷入抓癢循環，即「愈癢愈抓、愈抓愈癢」，由於過敏及發炎，限制了患者的穿衣選擇，外觀、自尊亦會受損，妨礙參加社交或體能活動、戶外遊戲及游泳等。

而若痕癢感覺超過6周以上，則會被定義為慢性痕癢。陳厚毅指出，慢性痕癢影響不只是癢，更包括生活質素，例如無法睡眠、降低生活品質。他引述研究指出，有70%患者睡眠不足；20%患者缺課；38%患者更因而改變求學或職業方向，研究更發現慢性痕癢患者影響健康狀態，生活質素低下相當於嚴重殘疾，類似於中風患者。

要治療濕疹並非易事。皮膚科專科醫生陳湧指患者除應保持皮膚濕潤，避免抓癢皮膚，若局部處方治療無法控制病情，患者屬中度至重度病患，可考慮便用生物制劑及小分子藥物。

陳又以口服小分子藥物JAK抑制劑為例，可快至一日便能改善痕癢，並持續控制症狀。