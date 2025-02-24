今晨僅12℃ 本周中後期回暖

【本報訊】東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區及南海北部。香港天文台昨晚7時45分發出寒冷天氣警告，預測本港今日早上天氣寒冷，市區最低氣溫跌至攝氏12度，新界地區再低一兩度，打鼓嶺氣溫最低9度。本周中後期氣溫逐步回升，天氣較為潮濕。

天文台預測，今早寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低一兩度，日間漸轉天晴及乾燥，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，今日稍後東風逐漸增強。東北季候風會在今早為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，並在隨後一兩日逐漸緩和。受高空擾動影響，本周中期廣東有幾陣雨。預料一股潮濕的海洋氣流會在接近周末至下周初影響廣東沿岸，該區有薄霧，日間天氣溫暖。

部分地區跌破10℃ 根據天文台的9天天氣預報，今日早上相當清涼，部分時間有陽光，日間乾燥，部分地區或低至10度以下。明日及後日大致多雲，有幾陣雨，氣溫介乎15至19度；至周四（27日）起開始回暖，沿岸會有薄霧，氣溫介乎17至21度。下周日（3月2日）進一步回暖至20至24度之間，大致多雲，有一兩陣微雨。

由於天氣寒冷，衞生署衞生防護中心提醒市民，特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。