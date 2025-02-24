控煙追落後 10招料4月審議 「火車頭」仍未禁止

衝擊酒吧業經營 促設適應期轉型 港府擬推出「控煙10招」，修例引入煙草產品完稅標籤、擴大禁煙區及禁止電子煙及加味煙等，目標在今年4月提交修例草案予立法會審議。吸煙與健康委員會相信，落實該10招有助打擊走私煙，及減少年輕人等接觸煙草的誘因，又指許多國家和地區已經禁止加味煙，並擴大禁煙區，香港需要「追落後」，又重申禁煙無損經濟發展，建議政府制訂明確「無煙香港」時間表。酒吧業則期望當局提供足夠適應期，幫助依賴水煙生意的酒吧轉型。

吸煙與健康委員會主席湯修齊在昨日播出的電台節目表示，控煙10招中的禁加味煙有助減低煙草產品的吸引力。他提到，政府可能最先禁止加味煙中的非薄荷煙；薄荷煙則是第二階段才禁止，並解釋吸食非薄荷煙的人數較少。湯續指，現時有超過70%吸煙的年輕人和女士吸食薄荷煙或者加味煙，相信禁止有助阻止更多年輕人和女士成為煙民。

至於俗稱「火車頭」的邊走邊吸煙行為，在是次未有明文立法禁止，只放在中期檢討，他希望政府盡快在2026年檢討，又稱北京、上海及新加坡等地已將人流暢旺的街道列為禁煙區，形容香港需要「追落後」。他另提到，港府早前訂下今年吸煙率要減至7.8%，而在2023年的吸煙率為9.1%，形容兩者之間仍有距離，需再下工夫以達成目標。

星洲控煙更嚴 未聞旅客減少 湯重申加強控煙政策除了有助於改善公共健康，更能促進經濟增長，並舉例指新加坡的控煙措施比香港嚴厲，但未曾聽到有人因此而不到新加坡旅遊。他又稱香港室內公眾地方等在2007年開始禁煙，但在2008年及2009年的數字見到，並沒有如部分餐飲業界當年所說一樣，食肆生意大跌，反而是不跌反升。

香港酒吧業協會主席錢雋永則在同一節目表示，業界對於加快推行禁煙政策持保留態度，提到現時全港約有120間酒吧設室外空間，一半以水煙作賣點，又稱若政府推行加味煙和加味水煙禁令，會對依賴水煙生意的露天酒吧造成較大衝擊。他又指部分旅客都有食煙習慣，擔心香港控煙過嚴時削減對吸煙旅客的吸引力，並期望政府提供兩年適應期予酒吧業界轉型。