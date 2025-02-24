鳳園引入AI 冀2年辨認245種蝴蝶

【本報訊】鳳園是政府的新自然保育政策下12個須優先加強保育地點之一，20年來已有超過220多種蝴蝶曾在鳳園出現，佔香港所有蝴蝶品種約九成。管理鳳園蝴蝶保育區的環保協進會獲鄉郊保育資助計劃資助，近日引入人工智能系統辨識蝴蝶品種，長遠期望利用系統作公眾教育和生態調查。

協進會總幹事邱榮光指出，香港的蝴蝶品種逾200種，每種外觀都不一樣，有些甚至在旱季和濕季不同模樣，單憑肉眼對照參考書，未必準確辨別到蝴蝶品種，故引入人工智能系統助辨認。他指，系統目前處於起步階段，暫時能夠辨認10種蝴蝶，包括虎斑蝶，成功率頗高，會方目標兩年內訓練系統辨認245種蝴蝶。

將開放公眾使用 邱榮光又稱，系統成熟後會開放給公眾使用，市民屆時把在郊外拍下的蝴蝶照片上傳至系統，便能即時查出其品種和相關資料；而再下一步是用於保育工作，會方會在蝴蝶園放置攝影機，讓系統辨認曾出現的蝴蝶品種，並記錄和分析牠與不同物種、環境、氣候的關係等。

環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室於2018年成立，主要負責統籌和推動偏遠鄉郊的可持續發展。2019年10月，鄉郊辦推出鄉郊保育資助計劃，至去年底，已批出50個項目，資助總額超過2.7億元。