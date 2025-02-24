九龍公園抽乾池水洗邋遢 魚龜乾煎苦掙扎

清潔工未有撈起 疑當波踢掟落地 九龍公園一個大型水池最近疑因清洗等工程而需「放水」，卻沒有撈起池中數以十計的巴西龜及其他魚，令牠們慘被乾煎，有魚在泥濘中苦苦掙扎。救援動物組織更發現，有清潔工人在洗池期間將龜掉落地上及用腳踢，狠批行為「極不人道」，又嘆言烏龜等多被人棄養「已經好慘」，還要遭更多的折磨。他提到事件只是冰山一角，促請康文署加強培訓前線人員，亦應制訂水池的管理措施。

本報記者昨午到九龍公園中國花園視察，見到一個水池的水已被大致抽乾，露出青黃色的池底及有數個水坑；池邊則有數台放有膠籃的手推車，亦有身穿制服人員走進池內清潔。另一邊水池則較多池水，至清潔工人的腳眼位置。工人忙於清走池水、洗擦濾水系統及執拾垃圾。小量烏龜則躲在粗大的樹枝中。

活魚擱淺遭龜隻分食 不過，救援動物組織「龜途」始創人阿邦向本報表示，接獲街坊反映後早上到現場視察時，發現許多魚及龜慘被乾煎，目測最少有4條魚在泥濘中掙扎，部分魚已乾透垂死，當中有長近一尺的魚，另有10隻龜在幾近乾涸的池底尋找水源，掙扎求生。另有活魚擱淺在泥濘中被龜活生生分食。他更目睹有工人將龜掉在地上，並發出「啪啪」聲響，又用腳踢龜，狠批情況離譜及屬虐待動物，又說當時有遊客拍下慘況，恐損香港形象。

團體斥康署責無旁貸 阿邦提到，當時為了救魚救龜，但最初嘗試聯絡公園場地經理不果，之後報案求助，幸在短時間內終找到經理及清潔外判商協調處理事件。他提到，一般公園在洗池時會將魚龜放到另一水池暫存，相信是次事件純屬前線員工行為不當的問題，但指類似情況上月在荔枝角公園亦有發生，認為管理兩個公園的康文署亦有責任。

阿邦又說，是次幸好天氣陰涼，否則巴西龜在乾涸環境超過4小時隨時引致疾病。團體促請康文署加強培訓前線人員。