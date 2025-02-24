醫健：藥到病除：前線藥劑師的工作

覆配易是某些公立醫院藥劑部新設立的服務。我作為藥劑師每天都要在系統中，留意參與服務的病人有沒有拿取重複的藥物，從而減少浪費或用藥錯誤。這一天，我要打電話給陳女士。陳女士剛從醫院出院，而她亦即將要拿取上一次藥單未配發的藥物。

剛駁通電話，我便說明服務的情況，而陳女士告訴我，她最近因為高血壓住院，醫生給她開了一些新藥物，亦取消了一些舊藥物。我看着電腦的紀錄說，開始逐一介紹新藥，看陳女士是否了解。我告訴陳女士說：「新開嗰款藥係血壓藥，要每日早上空肚食。」接着，我說醫生取消了其中一款藥物。我解釋說，這種藥服後比較容易有乾咳的情況。陳女士說：「唔怪之得我之前會成日有啲喉嚨痕，就係呢種藥物引起嘅？」我回答：「係呀，呢個係一種常見嘅副作用。煩擾咗唔少病人呢。」

在教導的過程中，我還特別強調了要定時服藥和量度血壓。我告訴陳女士，服用降血壓藥後有可能會感到暈眩或疲倦，要時間適應，但如果情況持續，就必須看醫生找出原因。

最後，我提醒藥物備妥後會收到短訊，提醒她可以到藥劑部取藥。我鼓勵她保持健康的飲食和適度的運動，因對控制高血壓非常重要。陳女士感激地說：「多謝你，讓我對這些藥物有了更深入的了解，讓我感到安心。」

作為藥劑師，除了是藥物的供應者，更是病人健康的守護者。這份工作雖然平凡，但卻意義重大，因為每一次的交流都能改變病人的生活。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心

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