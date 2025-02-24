港大研究 肌肉流失少於脂肪 揭糖尿藥有效減磅

【本報訊】糖尿病和肥胖是全球關注的健康問題。港大醫學院研究團隊證實，糖尿病藥物GLP-1受體促效劑主要以減體脂而非肌肉流失來減輕體重。團隊指該項研究凸顯了基因學在研究藥物成效方面的重要性，特別是在相關臨床實驗數據不足時，基因研究有助大眾明智地選擇合適的藥物，並了解其對健康的影響。

模擬GLP-1受體促效劑作用 香港大學李嘉誠醫學院分析了多個全基因組關聯研究中逾80萬名歐洲血統參加者的基因數據。研究發現一種與BMI降低相關的特定基因變異株rs877446，並以此模擬GLP-1受體促效劑的作用。研究小組檢視這個基因變異對不同部位肌肉量的影響，包括四肢肌肉質量、全身非脂肪質量和軀幹非脂肪質量，同時分析多種身體脂肪數據的指標，如全身脂肪質量、軀幹脂肪質量、軀幹脂肪率、體脂肪率和腰臀比例。

研究發現參加者若有模擬GLP-1受體促效劑效果的基因，他們的肌肉量（包括全身非脂肪質量和軀幹非脂肪質量）和身體脂肪量（全身脂肪質量、軀幹脂肪質量和體脂肪率）均會減少。具體而言，BMI每降低一個單位，全身脂肪量減少約7.9公斤，肌肉量則減少約6.4公斤。即代表在GLP-1受體促效劑的影響下，全身脂肪量的減少比例超過肌肉量，而整體脂肪率下降約4.5%，證明GLP-1受體促效劑能有效減少脂肪量多於肌肉量。