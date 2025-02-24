130宗吸太空油求診 25%涉未成年人

致雄性賀爾蒙過高 毒婦需每3日剃鬚 俗稱「太空油」的毒品近年入侵本港，醫院管理局香港中毒控制中心於2024年共接獲超過130宗懷疑吸服太空油毒品後往公立醫院求診個案，主要涉及15至20歲，以及35至45歲病人。毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君指出，當中約四分之一屬未成年人士，最年輕僅11歲，較多濫用純太空油毒品，年齡較大者則有同時濫用多種毒品情況，最常見為冰毒及可卡因。

張續稱，太空油毒品常以電子煙為媒介，主要成分為依托咪酯或異丙帕酯，其中依托咪酯醫學用作麻醉誘導藥，目的是令病人失去知覺，以便安全接受醫療程序及手術。當吸入太空油毒品後，急性毒理會出現頭暈、步履不穩、身體顫抖，亦會令患者精神狀態及行為異常，有神志不清、失去知覺、「斷片」的情況，更會出現電解質不正常，情況嚴重或可致死。在脫癮時則會出現焦慮、手震、坐立不安甚至暴力傾向，而在慢性毒理上則會改變腦部神經元活動、受體數目，亦會加強耐藥性、依賴性，以致愈用愈多，長期使用後更會愈來愈難以戒斷，毒害對腦部發展中的兒童尤甚。

長期使用愈難戒斷 張又解釋，依托咪酯會阻礙各種酵素，包括11β-羥化酶，會導致皮質醇、醛固醇等部分固醇類不足，亦會令脫氫異雄固酮等部分固醇類過多，以女患者為例，會引致皮膚變差、月經紊亂甚至外陰變形。過去曾有個案患者為一名中年女性，腎上腺腫脹、雄性賀爾蒙過高，結果出現月經紊亂、脫髮、聲線變得低沉，甚至需要3天剃鬚一次。另有未成年的女患者，濫用太空油毒品後「斷片」，被多人性侵，最後需要接受傳染病檢驗及治療。

食壞腦嚴重可奪命 張強調，太空油毒品禍害深遠，一般市民切勿以身試法，其鎮靜效果只有5至10分鐘，但內分泌毒性可持續一星期，而以電子煙吸服太空油毒品，表面上可以控制劑量，但其依賴性強，實際上愈用愈多，反被毒品控制，難以戒斷，長期濫用致腦部改變，嚴重更可致死。他建議如發現吸食者精神狀態異常，應陪同患者前往附近急症室求診。

除太空油相關個案外，中毒控制中心在2024年收到5,325宗中毒諮詢服務個案，較2023年的4,412宗上升913宗，當中包括2,952宗諮詢個案，及2,373宗呈報個案。香港中毒控制中心總監謝萬里指，在5,325宗中毒諮詢服務個案當中，有33宗死亡個案，以及687宗住院及門診的診治個案，就個案種類而言，懷疑自殘的個案佔比最多，達43%，濫藥及非故意損傷亦分別有11%，動物或昆蟲咬傷則佔7%。