公院檢委會擬定31建議 試行AI助寫報告

【本報訊】公立醫院系統管理檢討委員會早前擬定31項建議，包括全面檢討臨床服務管理、人事及薪酬制度等。醫管局行政總裁高拔陞昨日在電台節目表示，改革永遠不容易，但預計半年內落實或展開相關建議，當中會在醫院試行以人工智能（AI）協助醫生撰寫醫療報告，亦正推行病人風險系統，透過病人的維生指數及化驗紀錄等，在病情出現惡化前提醒醫護人員。

高續稱，本港人口老化令醫療需求愈來愈大，醫療系統約97%由政府負擔，在人手緊張，又要滿足市民對護理質素的要求下，醫管局有一定挑戰，須利用科技減輕醫護人員的工作負擔。至於員工士氣會否受影響，他指最重要是措施有成效，能協助員工工作和幫助病人就一定受歡迎。

高又稱，對於政府面對財赤可能縮減醫療開支，局方過去數年有檢視可持續發展，例如透過在更多地方包括內地採購藥物和醫療儀器，一定程度上減少成本，亦透過科技協助同事工作更加順暢，提高效率，初步見到成效。

醫管局醫療信息主管彭育華亦表示，在應用人工智能（AI）協助工作方面，醫管局去年推展「智能抗生素管理計劃」，協助醫生處方強力抗生素予病人。病人患上重症，例如敗血病、肺炎等，或需透過強力抗生素治療，過去要醫生翻查病人紀錄，再決定會否處方強力抗生素，目前系統會按醫生診症後輸入的紀錄，自動分析病人情況後，提醒醫生評估是否需要繼續開藥。

高拔陞稱離任後或教學 另外，高拔陞提到將於今年8月離任，過去幾年做了很多工作，是自己很大的人生經驗，很開心和榮幸在醫管局工作，但認為是時候退下，之後再思考在其他崗位繼續工作，例如教學和臨床工作。