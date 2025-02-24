議員：公僕倘減薪 立會行會應同瘦身

【本報訊】面對千億元財政赤字，社會上有強烈聲音要求公務員減薪或凍薪，與市民共度時艱。身兼行政會議成員的商界議員林健鋒昨在電視節目中表明不贊成公務員減薪，擔心影響士氣，但若凍、減薪，首先要一視同仁，即立法會議員、行政會議成員、乃至政府資助機構都要減；其次建議政府設補償機制，即模仿私人機構設置獎金和分紅制度，獎勵工作表現好的公務員，實現「多勞多得」。

倡調配編制致「自然流失」 他認為公務員編制需要調整，例如利用人工智能輔助工作，整合重疊的工序，呼籲政府「落多啲心機」。他又強調不贊成政府「炒人」，惟可以重新調配編制使得部分公務員「自然流失」，調整外判職位，亦可設關鍵績效指標（KPI），降低不達標者的升職速度。

對於日前有消息指當局傾向車資逾10元，改以兩折計算優惠，亦限次數，他提出反建議，先跟通脹掛鈎調整，並設上限。他承認政策推出之時並無考慮到通脹的影響，「現在坊間傳聞，複雜了，太複雜，12年前（剛推出）是2蚊的，到了今天，把每一年通脹，計算在內，可能是3蚊或者4蚊。節流是否能節省1,000億元回來，我覺得不可以，最多只是三數百億元，所以在開源方面是重要的。」

對於北部都會區的進一步發展，他承認業界反應速度非常慢。他說：「個個（業界）都有個心，但行動方面我覺得未夠積極，有可能過往一直他們都說，我們做了那麼久都沒問題，為何我們要改，北部都會區陸陸續續，不但香港的工商界人士，我覺得周圍，東南亞、中東、歐洲，都很多會來，既然有些要『落地』，你便要配合。」他強調政府要加快配合，而不是再次委託顧問做研究。

他又說：「有些事你不太明白、了解，就要信任商界，我不是說政府不信任我們，但有些就是未有完全信心，他便要找顧問工程師、顧問公司，了解清楚才做，這樣便會拖慢步伐。」