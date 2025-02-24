功夫茶：政府上下拒減人工 AI公僕更中用

17萬公務員年燒1500億 功夫茶利弊分析 新一份財政預算案即將出爐，在龐大財赤下，各界估計民生支出將被削減。惟政府年花大筆公帑養一班「開源無計、減薪唔制」的公僕，連行會召集人日前亦開腔指「龐大的編制與偏高的人工，是否應該檢討？」事實上，2023/24年度公務員薪酬及有關的開支總額已高達1,562億元，而在2024/25年度財政預算案最高昂的社會福利開支亦僅花1,362億元而已，可見香港的財赤乃是「結構性」。一河之隔的深圳福田區近日亦啟用了「AI公務員」負責文書等工作，當局稱公文格式錯誤率低，相對下經常鬧出甩轆事件的本港「優秀公務員團隊」，是否以行動催促政府立即AI化？今集《功夫茶》探討相關議題。

市民經常見到政府使錢大手大腳，單是啟德體育園，每次動員公務員演習，政府就要補貼最少400幾萬元車馬費，司法機構上調陪審員等津貼又是一筆開支，加上立法會議員外訪，堅持坐商務艙位就更加奢侈，而前特首辦公室遷入灣仔入境處大樓，其裝修費預算約280萬元，又是納稅人埋單。

77%受訪者撐公僕凍減薪 對於即將公布新一份財政預算案，市民非常擔心社會福利、教育、醫療等與民生息息相關的項目，很大機會被削減。與其「市民被開刀」，有學者建議問責高官、高級公務員、行政會議成員及立法會議員齊齊減薪，其餘公務員一律凍薪，可謂道出不少市民的心聲。

有機構日前公布民調顯示，有77%受訪者贊成公務員凍薪或減薪，當中有42%「贊成凍薪」及有35%直指「贊成減薪」。公務員事務局2001年向立法會提交關於《公務員薪酬政策和制度檢討》的文件，當中提及「薪酬應釐定在公務員和他們服務的廣大市民均認為公平合理的水平」。惟公務員早前逆市獲劃一加薪3%，加幅勝過升斗打工仔，令人質疑這班人是當立法會文件無到，還是當「他們服務的廣大市民」不是一回事。

本港公務員約有17萬人，年耗1,562億元公帑，有經濟學者一開口就指公務員應該「一刀切」減薪8%至10%，其實也給空間港產官僚還價，豈料有「奇才」 表示，「公務員減薪凍薪言之尚早」、「要考慮公務員薪津的任何變動對私人市場的影響」云云。連續三年財赤巨氹，仍不思考「公務員減薪、凍薪」，請問是否要好像某些英國城市淪落至破產才來討論，才稱得上「不言之尚早」呢。

深圳AI公務員錯誤率低 行會召集人日前開腔批評公僕薪酬「每年2至3%地加，薪資已經遠高於私人機構」，她更直言香港700多萬人口，公務員編制19萬名，實際人數也逾17萬人。反觀新加坡500多萬人口，公務員僅8萬多人。她提出質疑「龐大的編制和偏高的人工是否應該檢討」，但不排除有人會死撐香港公務員人數，佔人口2.9%；根據2023年數據顯示，澳門的公務員人數大約有3.1萬，佔人口5%，以比例計澳門養更多的公務員，不過，澳門現金分享計劃年年向居民派錢。

隨着中國AI公司DeepSeek橫空出世，有報道指深圳福田區近日啟用「AI公務員」負責文書等工作，當局稱公文格式錯誤率低於5%。回看香港，官俸「斗零都唔減」，但與此同時交出來的工作表現，是否正以行動催促社會要求政府部門，提速提效落實AI化。