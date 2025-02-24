促改革上樓透明度 節流勿向基層開刀

【本報訊】對於有基層市民在民間扶貧高峰會訴說的苦況，有議員直言感到「個心唔舒服」，又舉例指照顧者等人士需要相關重點措施幫扶，又期望政府改革公屋輪候的透明度；亦有議員以最新通過的最低工資為例，認為是「畀多兩蚊你啦」，又指政府節省資源，也不應向基層市民及長者開刀。

議員江玉歡指有市民擔心推出簡樸房後會加租，期望可以延長現金津貼。她又指現時輪候公屋的平均時間為5年多，但是有人等了10年，又指輪候公屋制度不透明，要改革透明度讓市民清楚。她批評沒有定義照顧者是不理想，需要重點幫扶，而市民在會上提出的各種例子，令她「個心唔舒服」。

外界批評政府對照顧者支援不足，議員容海恩指有時候照顧者「自己都病埋」，他們沒有薪酬和保障，需要更多關愛，政府應給予更多資源維繫家庭、維繫國家。她認為社會出現「有工無人做；有人無工做」情況是錯配問題。

社福界議員狄志遠認為「羊毛出在羊身上」，簡樸房制度會令租金上升，「冇得揀咪出街瞓？」他指政府節省資源，不應節省在市民身上，期望未來3年再有租金津貼。他又批評調整最低工資是「畀多兩蚊你啦」，說最低工資的調整與企業東主的收入上升不符。他指照顧者熱線不足的情況也是「講到口臭」，又即場問長者是否知道甚麼是網頁。

另一議員張欣宇指政府財困應該從管治體制節省，資源用在市民身上不是浪費，不認同向長者及市民開刀。他對官員沒有應邀出席感到遺憾，指調整乘車優惠、向基層開刀講不通也說服不了自己。

冀交代為在職貧窮供MPF 具勞工界背景的議員林振昇認為最低工資調整甚少參考本地生產總值，令低層市民分享不了經濟成果。他又指現時薪金低，毋須強積金供款的在職貧窮人士，退休沒有強積金保障，屆時也是貧窮。他說政府2020年曾表示會代為供款，期望盡快交代。