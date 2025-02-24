扶貧欠核心指標 老弱孤寡陷泥沼

民間交流會吐苦水 憂柴憂米愁安居 外界批評政府扶貧不力，亦不精準扶貧。針對政府近年沒再公布貧窮線及貧窮人口，有組織昨午舉辦民間扶貧高峰會，大會指政府沒派官員出席，而期間市民大吐苦水，有市民反映曾住在快餐店兩個月，另有市民輪候公屋7年未上樓，甚至有市民斥政府「官官相衞」、「愈做愈差」，街上處處「吉舖」。有學者認為貧窮線重要，和「精準扶貧」是相輔相成，有議員更擔心香港沒有貧窮線會跌進「貧窮網」，爬不出來。

政府2021年發布《2020年香港貧窮情況報告》後，便沒有再公開本港貧窮線及貧窮人口。「社福抗貧聯盟」指社會是時候反思基層市民生活，及扶貧工作目標。活動設有13個公眾教育攤位，涵蓋多個政策範疇，包括劏房戶、照顧者、無家者、婦女、青年及長者問題等。有市民對於有人說認為不需要貧窮線覺得擔心，指出「咩叫精準，扶緊乜嘢」應要有基準。

無家者住快餐店兩個月 對於政府施政，有市民批評現時香港「官官相衞」、「愈來愈差」。該市民指國家發展很好，例如有免費的國營巴士，香港應該向國家學習，又指香港靠小販起家，但是現時街上很多「吉舖」，街市也是「十室九空」。

在房屋方面，有市民自稱在快餐店居住了兩個月，認為現時房屋不足，又指應設有3個月的失業薪金津貼，指光靠社福的力量不足，政府應叫機構捐贈。有譯音姓寧的家長說，兒子經常趴着看書導致脊椎側彎，自己輪候了公屋7年，認為時間太長，擔心兒子病情惡化。

清潔工有病冇錢睇醫生 特殊學習需要學童及其照顧者方面，有家長說自己是中港婚姻，兒子是過度活躍症，認為政府支援不足。她形容自己是「孤兒寡母」，雖然在香港結婚生子，但沒有政策法規保障。有市民指兒子有特殊學習需要，自己有另一個小兒子要照顧，不能工作、時間少。

有與會者稱現場有30至40名清潔工參與，他們手停口停。有清潔工說只有7,000元工資，有長期病患，但認為自己沒有資格看醫生。她指自己早前曾入公立醫院急症室，等候醫生紙和止痛針等，又投訴稱護士很忙，沒有幫她「抆針」，導致受傷需要額外的10小時看急症。

長者怕交電費唔敢開燈 另有市民指兒子升讀副學士後，工作有收入，自己為了滿足申領福利的家庭入息限額而不願工作，又批評官員不負責，香港沒有進步之餘，還要退步。

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院院長黃於唱表示，國際社會較常用「相對貧窮」衡量貧窮，即生活質素比主流社會差得遠，即使不是困難，亦會有社會排斥的情況。他指有長者擔心要支付電費而不開燈，亦有人欠債、失業，形容是生活壓力大。他強調貧窮線重要，並且和「精準扶貧」沒有衝突，是相輔相成。

不公開貧窮線難察趨勢 針對政府不再公開貧窮線，議員江玉歡擔心香港沒有貧窮線會跌進「貧窮網」，爬不出來。議員容海恩認為身處在貧窮線以下的人士亦會「希望明年唔係」，貧窮線有助社會知道要幫助多少人，期望政策能幫助每一個人也是國家的期望。社福界議員狄志遠指貧窮線必須，可以看清楚問題的本質以及趨勢。議員林振昇只是說現時的貧窮線是沒有功能，同意需要完善貧窮線以及堅尼系數。

政府近年沒再公布貧窮線，難以扶助弱勢社群。 基層心聲 現場設有13個公眾教育攤位。（林隆輝攝） 市民即場寫上心聲及訴求。