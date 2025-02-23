開源也要看時機 節流最好是減薪

新一份《財政預算案》即將發表，在財赤高企的背景下，各界紛紛為開源節流出謀獻策。繼傳出政府將為長者兩元乘車優惠設上限後，有商會建議港府開徵新稅，包括外國流行徵收的數碼稅。然而，正因為目前經濟不景，生意難做，任何新稅的徵收必須作多方面仔細考慮。

香港總商會建議，政府可向非本地數碼服務供應商徵收數碼服務稅，例如為串流平台服務或下載遊戲時加入消費稅，類似博彩稅形式，徵收服務商3%至5%稅款，預料每年能額外為庫房帶來30億元稅收。強調不少海外地方、國家亦已向香港公司徵收相關數碼服務稅款，若港府加入此稅，預計可提供較公平的競爭環境。

數碼稅在香港屬於新事物，本港數碼資訊科技界人士指出，相信商會針對的是Netflix等外國串流平台。據悉，英國亦有為免費電視台服務引入牌照稅，款項會直接向服務使用者徵收，並考慮未來擴展至網上串流平台，商會可能希望港府跟隨英國做法，故有此議。惟業界亦提醒，市民已「畀緊上網錢」，如果還要額外付錢交稅，方案恐難獲市民接受。

事實上，喜愛揮舞關稅大棒的美國總統特朗普，亦擬簽署一份關稅備忘錄，反擊法國等國家，向美國大型科技企業徵收數碼服務稅。若港府忽然「多此一舉」，隨時會成為特朗普的報復對象。在中美角力愈演愈烈之際，港府是否還要添煩添亂，不問可知。

誠然，港府庫房空虛，財赤連續3年突破千億，開源節流十分必須。但正因為目前經濟前景不明朗，各行各業也在吊鹽水，加上地緣政治複雜難解，任何開徵新稅的舉動必須慎之又慎。香港奉行簡單低稅制，尤其現時需要招商引資，實在無必要為了幾十億元額外稅收，而增加反效果的風險。

說到底，港府要有效節流，為公務員架構瘦身、停止編外招聘、重新檢討人手，可能更切實際。港府言必稱國際標準，美國總統特朗普雖然屢有驚人之舉，但起用富商馬斯克領導政府效率部，為聯邦政府查數和裁員，卻有港府值得倣效之處。港府近年要求各部門減少1%經常開支，惟始終無法扭轉財赤，深層原因，是港府使錢已到了倒水落海的地步，削減1%根本無濟於事。單是啟德體育園每次動員公務員演習，政府便要補貼最少400多萬元車馬費，如此疏爽，渾然不當財赤是一回事。

既然政府也沒有「慳住使」的意思，一味向長者和市民開刀，自然引發不公平的爭議。外界愈來愈多聲音認同，官員、公務員、議員、資助機構人員必須減薪，要是公務員減薪一成，一年便可節省過百億元公帑，這才是節流的最有效方法。

很可惜，闊佬自己、孤寒別人，一直是港產官僚奉行的金科玉律。一講到公僕減薪，官員議員例必「牙痛咁聲」，認為會影響私人市場也跟着減薪，進一步減少消費，擺出一副「不減薪是為你好」的模樣。公僕肚滿腸肥，市民卻要勒緊褲頭，真是情何以堪！