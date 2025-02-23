龍七公：美俄歐烏四角 博弈有危有機

「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？」美國總統特朗普向來語出驚人，不按常理出牌，最近他一系列對俄烏衝突的處理策略，包括拋開烏克蘭和歐洲，與俄羅斯談判俄烏停火，更批評烏總統澤連斯基是一個未經選舉的獨裁者，發動一場沒有必要且不可能贏的戰爭。而美國副總統萬斯在慕尼黑安全會議上，直接批評了歐洲諸國，聲稱歐洲當前面臨的最大威脅來自其內部，指歐洲正逐漸背離它一些最根本的價值觀。雖說政權交替會改變一個國家的外交政策，但180度大轉彎實在是歷史罕見，顛覆了二戰後國際關係的基本假設，新現實主義的魔幻程度又達到一個新高度。

很明顯，美國是對烏克蘭的戰略性拋棄，默許俄羅斯在烏東地區的實際控制，將烏國由代理人戰爭的棋子，降格為與俄羅斯談判的籌碼，這亦說明了為何烏克蘭沒有資格坐在談判桌上，只能成為美國口中的「菜單」的一部分。有人預計結果很可能是土地歸俄羅斯，資源歸美國。特朗普式外交，就是新現實主義的權力邏輯，體現了現實主義對國際體系無政府狀態和國家利益至上的認知，亦說明了為何特朗普不在乎所謂「政治正確」。他的「交易型領導」通過直接與普京談判，旨在以最小成本換取最大利益，實現美國優先的理念。

但這樣就等於俄羅斯能檢到大便宜了嗎？不妨參考尼克遜時代對華「越頂外交」的邏輯，即通過犧牲次要盟友利益換取主要對手的戰略妥協。如果美俄對烏克蘭達成最終協議，美國會不會對俄國有一些不公開的承諾？另一方面，中國一直主張勸談促和，在不結盟的原則下，與俄羅斯建立全面戰略協作夥伴關係，在金磚國家、上合組織等框架下，經貿、能源和戰略安全領域等，中俄關係在過去幾年進一步深化。中國看似暫時遠離事件，但美國會否藉此意圖削弱中俄關係，例如解除對俄油氣制裁，分化中俄戰略協作，換取俄羅斯減緩金融去美元化領域與中國的合作；甚至企圖重新構建對抗中國的權力平衡，使中國失去最大而可靠的政治夥伴和天然資源來源，都值得關注。

有危也有機，美國破壞與傳統歐洲盟國的關係，有機會令歐洲諸國認為美國是不可靠的依賴對象，法德主導的「戰略自主」倡議和「價值外交」，在美俄直接對話背景下遭遇重大挫折。這些因素也為中國帶來外交契機，近期就有不少歐洲與華關係回暖的好消息，中歐全面投資協定或有機會迎來解凍。

自強不息 厚積薄發 特朗普的外交手腕，是現實主義權力政治和重商主義的極致運用，正在重塑21世紀的大國互動範式。但這種單方面重塑將加速國際體系的「熵增」過程，加速百年未有之大變局。無論變局如何，關鍵還是自強不息，厚積薄發。「靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好。」烏國的命運和歐洲的情況，就是弱國無外交的最佳例證，國力才是國際政治的根本籌碼。