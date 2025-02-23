笑看天下：國王萬歲 侵侵有魔法

美國總統特朗普有權用盡，忽然又發起國王夢。侵侵日前表揚自己終止紐約市「塞車費」的決定拯救了整個紐約，不僅在社交平台自稱「國王」，更喺白宮官方X帳號發布自己打扮成國王的電腦合成《時代》雜誌封面圖片，當中侵侵頭戴金色皇冠，在假的《時代》雜誌封面上笑逐顏開，後方是紐約市的天際線，左下角則印上「Long Live The King」（國王萬歲）。侵侵「老夫聊發國王夢」，佢肯定覺得十分過癮，更何況沒有小孩指出「國王的新衣」根本就係赤裸裸的自嗨！

不少忠於侵侵嘅共和黨議員，擦鞋唯恐不及，竟提出將特朗普的生日（6月14日）定為聯邦假日，以及將其頭像添加到「總統山」上等提案，以表揚其作為「美國黃金時代的奠基者」，而當天亦係美國國旗日，有議員指如此可以確保特朗普對美國的偉大貢獻及美國國旗的重要性永遠載入法律云云。侵侵上任剛滿月，4年任期仲有頗長一段時間，政績如何仲要考驗，咁快就為其歌功頌德，未免操之過急！

難怪有論者表示，一個道德如此敗壞而且以「戴罪之身」入主白宮的總統，其功竟蓋過美國國父華盛頓，甚至解放黑奴的林肯，仲有冇離譜啲呀？多個民調顯示特朗普的「蜜月期」已過，對其總統工作表現滿意度介乎44%至45%，且全部低於不滿意度。更有民調顯示，52%受訪者認為特朗普在行使總統權力方面「做得太過分」，另有51%受訪者認為他在削減聯邦政府項目方面過於激進。

侵侵狂發國王夢，已忘記美國奉行三權分立，佢但知頻繁繞過國會簽署一系列行政命令，視國會如無物，公然破壞法治！咁嘅「國王」，美國人若然忍得到，證明侵侵真係有魔法！