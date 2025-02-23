冰鑑春秋：台灣自欺欺人到何時

俄烏戰爭伊始，台灣島內掀起一片「抗俄保烏」的風潮，彷彿將俄烏與陸台做了角色置換，烏克蘭若打贏了俄羅斯，就象徵了未來台灣也能在海峽戰爭中勝出。

這群「這一刻，我們都是烏克蘭人」的同溫層，一面倒的力挺烏克蘭，完全無視烏國實際上與台灣關係不佳的事實，認定在美國與北約的援助下，烏克蘭必將贏得勝利！甚至只要有人指出俄羅斯佔優勢，就會被譏為「黃俄孝子」，引發了俄烏開戰，台灣內部也彼此攻訐的奇特現象。

俄烏打了3年，台灣內部也吵了3年，現在眼看烏克蘭就要被美國丟包，面對敗戰割地，甚至可能淪為俄羅斯附庸國的慘況，這群人卻忽然華麗轉身，表示烏克蘭雖然失敗已成定局，但不代表台灣未來也會有這樣的下場，反倒對台灣是個天大的好消息。怎麼說呢？他們認為，美國急於結束俄烏戰爭，正是為了將力量趕快從歐洲調動回亞洲，全力對抗中國大陸。就連特朗普向普京示好，以犧牲烏克蘭利益來結束戰爭，都被解釋為特朗普正在下一盤「聯俄制中」的大棋，只要特氏的布局一成，大陸就要吃癟，台灣自然也就高枕無憂了。

這些人完全無視俄羅斯已宣布習近平5月9日將造訪莫斯科，甚至還邀約了特朗普，而特氏對俄國的退讓更讓歐洲國家憂心忡忡，甚至可能就此讓北約陷入瓦解危機。一個簡單的邏輯就是，特朗普既然能夠輕易出賣烏國，那麼一個已被逐步掏空的台灣，又為甚麼不會成為下一個被出賣的對象？

自欺欺人或許可以讓人暫時獲得心理上的安慰，卻沒法改變客觀的事實，台灣人若不趕快回過頭來，認清擺在眼前的嚴峻事實，「今日烏克蘭，明日台灣」恐怕很快就要在世人面前出現。