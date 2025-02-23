強詞有理：科技春天

DeepSeek橫空出世，人工智能（AI）熱潮席捲神州大地。最新數據顯示，中國國內生成式AI領域用戶已突破2.5億，成為當之無愧的世界第一。美國一直吹噓其AI技術如何了得、如何領先全球，不過是自我陶醉而已，無論是實際應用還是市場普及程度，美國都遠遠不如中國。中國AI技術突飛猛進，不僅惠及所有民眾，而且正改變世界對中國未來發展的評估。最近內地和香港股市聞風而動，一洗近年頹風，就是全球資金重新部署、中國資產走出低谷的明顯信號。正如外媒指出，DeepSeek推動中國科技行業形勢看漲，全球對沖基金正以數月來最快速度湧入中國資本市場。

發展科技產業必須具備各種條件，天時、地利、人和缺一不可，而中國既有超大規模的市場優勢，也有完整的產業鏈和供應鏈，還有豐富的人才儲備，更有政府大力扶持和政策鼓勵，相輔相成，如虎添翼，任何國家都無法相提並論。美國AI技術先進又如何？中國DeepSeek一出現即戳穿其泡沫，單是成本低廉這一點，美國企業就做不到，更別說免費和開源。

一分耕耘，一分收穫，中國科技產業全面開花，科技產品井噴式爆發，不僅僅是DeepSeek驚艷世界。從新能源汽車到無人機，再到人形機器人以及機器狗、機器狼等等，中國無不走在世界前列，這也正是促進AI技術快速發展和創新的最大動力。當AI與其他科技產品深度融合，中國製造業必將掀起一場顛覆全球的超級革命，製造大國也將正式跨入智造大國。

最近內地舉行了一場高層次民營企業座談會，國家主席習近平親自出席打氣，獲邀參加的大多是國內科技行業的佼佼者，既有老牌科企，也有後起之秀，意味着民營經濟將繼續引領科技創新，迎來另一個春天。目前中國高新技術企業中民企佔比超過92%，達到42萬家，出口「新三樣」民企貢獻超過一半，未來相關比例必定還會增加。

事實證明，近年西方炒作中國經濟見頂論，顯然是昧於現實，而美國至今依然妄圖以貿易戰和科技封鎖阻止中國發展，更是枉費心機。在這場大國博弈中，科技競賽已成為主戰場，表面上美國在技術方面仍佔有一定優勢，實際上中國厚積薄發，韌力和潛力絕對勝過前者。中國資產獲國際資金重新估值，並非沒有原因，投資者千萬不要賭中國輸。