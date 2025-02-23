坦言集：宰割烏克蘭

俄烏戰爭的結局，竟然回到帝國主義時代的對弱國宰割。

俄羅斯提出的停火和談的目標條件，是割取烏東四州土地，烏克蘭去軍事化，邊境和重要港口敖德薩由俄軍駐守，烏中部設非軍事區作為與俄國的緩衝區，烏克蘭不能加入北約，要堅守中立國的地位。

烏克蘭在2014年之前是棄核武來追求去軍事化，也宣稱作為中立國，俄羅斯的要求是烏國回歸2014年前的情況，餘者則為戰勝國的勝利品。烏戰俄方最初的要求是保證俄國安全。以戰勝國來駐軍烏境，設非軍事區防止其他國家利用烏境對俄進攻。割讓克里米亞，只是把俄羅斯在蘇聯時期劃撥的土地收回。割取烏東四州，是俄裔為主的地區，2014年要求自治，2022年後俄國入佔，但經公投入俄，這才對烏國的主權有所侵犯。公民投票和俄裔為主而受烏克蘭政府在2014年後迫害，也有一定人情道理，俄羅斯不是單純侵略霸佔領土，而在戰爭決勝，勝者有此要求已經不過於苛刻，與歷史上波蘭的被分割相類。

但美國參與談判，卻是怪異，一是美國策動烏戰。沒有美國資助，烏戰早已勝負立決，美國應屬敗方，可是竟然出來與俄談判來停戰和決定條件，視烏克蘭為美國財物，任意宰割來求停戰。

更怪異的是，烏克蘭戰敗喪權割地是必然的，但割地是向戰勝者，不應讓美國（戰敗國同夥）趁火打劫，與戰勝國同樣要烏克蘭賠償，把投入戰爭的開支損失，讓烏克蘭來補償回報。烏克蘭割地給俄是美國決定，烏克蘭要為戰敗賠償給迫使它戰爭、也讓它戰敗的美國，這顯示出烏克蘭在戰爭與戰爭後主權已完全被美國篡奪，美國可任意地處理戰敗的烏克蘭。烏克蘭戰爭不是主權衞國之戰，而是代理人之戰！

據外媒報道，美國要求烏克蘭償還戰爭美援支出的5,000億美元（比先前要求的3,000億美元漲價了），並要烏國協議讓出石油、天然氣、礦產和關鍵基礎設施的控制權，以保證資源貨幣化來償還對美國的「欠債」。這是從經濟方面掠奪烏克蘭資源。停戰條件是俄羅斯保證烏克蘭政治上不再對俄有威脅，歸還歷史上俄的佔地。美國則趁勢把烏戰付出的成本全然由烏克蘭支付，且會控制戰後烏國的經濟命脈。停戰便是從政治與經濟把烏克蘭淪為政治與經濟的殖民地。這些條件與歐美帝國主義時代對弱國的霸凌侵佔，哪有分別？