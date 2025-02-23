將軍澳男被推跌 家人網上緝兇

【本報訊】將軍澳一名姓張（43歲）男子，上周三（19日）晚在尚德邨無故被人推跌撼撞花槽，導致流血兼一度暈倒，其家人前日在網上社交平台發文緝兇，希望目擊者提供資料，以便報案追緝歹徒。其後，家人再次發文，並附上兇徒可能逃走的路線圖，同時指疑兇穿黑色背心、穿短褲及蓄短髮。

頭頸椎受傷 左手鼻骨折 據了解，張男仍然留醫，已回復清醒，惟其頭部和頸椎受傷，左手及鼻出現骨折需要臥床，因短暫失憶，已無法記憶起當日事發經過。張男在地盤工作，為家庭經濟支柱，家人憂慮其傷勢無法好轉，致日後生計不知如何面對。

家人又指出，張男為人平和，沒有與人結怨，不明白為何遇上無妄之災。如果是有人點錯相，希望能將此人捉拿歸案。因此促請街坊出入要小心，如果是社區存在有問題的人，大家也要提高警惕。另衷心感謝幫忙急救和報案的街坊，多謝他們的熱心相助。

上周三晚上7時14分，執法部門接報，指有兩名男子於尚真樓對開走廊懷疑爭執，期間一名男子被推跌，施襲者往廣明苑方向逃去。遇襲43歲男子的臉及手部受傷流血，被送往將軍澳醫院治理，案件列作「襲擊致造成身體傷害」，正追緝一名身高約1.7米、年約30至40歲的短髮男子。