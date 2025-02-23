南韓抵港報稱化妝品 檢值900萬私煙拘3人

非本地常見品牌 料分拆再包裝轉口 香港海關根據線報，前日在葵涌查驗一個由南韓抵港的貨櫃。據艙單顯示，該貨櫃運載化妝品，惟關員經檢查後，揭發貨櫃內裝滿懷疑未完稅香煙，總值約900萬元，當場拘捕貨櫃車司機。海關同日展開監控貨櫃運送，追蹤至元朗一個偏僻鐵皮倉庫，再拘捕兩名搬運男工。據了解，行動檢獲的私煙並非本港常見品牌，懷疑不法分子將私煙分拆及重新包裝，再轉口至其他國家。

海關稅收罪案調查科人員根據情報分析及經調查後，於前日在葵涌貨櫃碼頭，截查一個由南韓抵港、報稱載有化妝品的20呎長貨櫃。經檢查後，關員在貨櫃內共檢獲約200萬支懷疑私煙，估計市值約900萬元，應課稅值約661萬元，隨即拘捕一名負責運送貨櫃的52歲男司機。

監控貨櫃運送 搗元朗鐵皮倉 海關隨後展開監控遞送行動，並於同日應收貨人要求，把該個貨櫃運送至元朗逢吉鄉一個偏僻的鐵皮倉庫。當時倉庫內有兩名男子，其中一人指示貨櫃車司機駛入貨倉，待貨櫃車停泊後，該兩名男子便打開貨櫃的尾門準備拆櫃。關員見時機成熟，立即上前表露身份，並且拘捕該兩名俱報稱搬運工人的男子（44歲至63歲）。

調查人員表示，由於案中檢獲的香煙牌子並非本港常見，相信不法分子可能在鐵皮倉庫分拆該批私煙，經重新包裝後，再轉口至其他國家。海關正追查該批私煙去向，不排除稍後有更多人被捕。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關提醒，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買的煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。