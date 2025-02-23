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慈雲山餐廳油煙槽搶火
慈雲山：現場火光熊熊。
【本報訊】昨日清晨近6時，慈雲山毓華里22號地下一餐廳員工，在使用炸爐期間懷疑油煙槽搶火，員工慌忙疏散至店外並報案求助。消防接報趕至，迅速拖喉灌救，未幾把火勢撲熄。事件中無人受傷，亦毋須疏散。
消防在場調查。（沈厚錚攝）
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