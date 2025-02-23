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八鄉3犬中毒 疑受虐倒地抽搐

八鄉：事發於錦田公路七星崗。 八鄉：事發於錦田公路七星崗。
八鄉：事發於錦田公路七星崗。
【本報訊】前日晚上8時許，八鄉錦田公路七星崗村民報案，指在上址發現3隻狗倒地抽搐，懷疑中毒。警員接報到場，經初步調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。該3隻狗其後交由相關機構檢查照顧。
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