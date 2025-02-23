氫能零碳嘉年華 寓教於樂加深認識

【本報訊】新能源漸走入我們的生活，「氫能零碳STEAM嘉年華」昨日在九龍灣建造業零碳天地舉行，為期兩日的活動旨在讓市民加深對氫的認識。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，氫能是一種具潛力的零碳能源，應用範圍廣泛，冀學生透過活動，加深對香港的氫能產業鏈、安全及應用的了解。

設工作坊攤位遊戲 嘉年華活動免費入場，活動內容包括氫能主題STEAM工作坊、建造業零碳天地STEAM互動空間導賞、氫能洗街車及氫能發電機展示和攤位遊戲，融合STEAM教育元素。黃淑嫻在開幕禮致詞時強調，氫能是一種具潛力的零碳能源，應用範圍廣泛，國家亦已明確將氫能定位成為未來能源體系的重要組成部分，冀學生享受這種寓教於樂的學習模式，加深了解香港的氫能產業鏈、安全及應用。

機電署署長潘國英致詞時則指出，氫能的持續發展，除了需要政府與業界的共同努力外，更需要市民大眾及年輕一代的支持。為此，機電署安排工程師為師生講解氫能技術及最新發展。另外，機電署最近與教育局合辦「氫能車競賽大挑戰」，讓學生親身體驗氫能的應用。全港共有67間中學參加該項比賽。