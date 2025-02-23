學界：應科大非職業訓練場 不局限純科學

【本報訊】政府去年批准兩所自資大專院校成為應用科學大學，目前至少另有兩所院校正積極籌備升格。在教育局的推動下，「應用科學大學聯盟」於去年11月成立。本港第一所「應科大」、香港都會大學校長林群聲昨日在電台節目表示，應用科學大學並非職業訓練場所，而是一個源於歐洲的大學類別，教學規模達到大學水平，特點是院校與業界關係密切，了解業界需要甚麼類型的人才，再加以培訓，教授的學科不只局限於純科學，亦包括商科、心理學等。

社會仍有次一等觀念 聯盟的另一成員院校、聖方濟各大學署理校長盧鐵榮亦指出，「應科大」的定位是集中在職業專才教育，認受學生的工作經驗作為入學條件，亦可透過工作與學分轉換作為畢業條件。應用科學大學的畢業生薪酬不比其他大學畢業生低，例如護士及物理治療師，但仍要些時間改變應用科學大學是「次一等」的社會觀念。

去年的《施政報告》曾提到，政府會繼續推動應科大在香港的發展，並撥款一億元作啟動資金，支持成立聯盟，推動聯盟與業界和持份者實行聯動推廣，包括籌辦國際性會議、加強與各地應用科學院校交流合作，以及就專上程度的應用教育展開合作及研究。