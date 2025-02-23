饗在青海計劃 高原淨土食材入饌吸客

【本報訊】有本地飲食集團與內地政府合作，推出「饗在青海」計劃，引入來自青海當地高原淨土食材，包括以青海氂牛、藏羊、有機藜麥、枸杞等食材入饌，提供具地域特色及營養的新派菜式。集團期望未來引進更多內地不同地區的優質食材，發揮香港優勢開拓新商機。

美心集團執行董事伍威全指，集團自上世紀80年代初，成為首個取得國家外資委發放的「001 號」中外合資企業，發展內地優質航空餐飲服務。這次能夠與青海省人民政府合作，為香港帶來青海高原淨土的優質食材，期望未來有機會引進更多內地不同地區的優質食材，發揮香港優勢，開拓更多互利共贏的新商機。

是次以青海食材入饌的菜式超過10款，包括「蘿蔔清湯氂牛腱」，以香港地道風味的清湯腩方法烹調，融入蘿蔔的清甜，襯托出氂牛腱的鮮美。而另一菜式「雞樅菌露筍炒氂牛柳」只需簡單調味炒香，已經肉香四溢。這些特色菜將由即日起至3月31日期間，菜單將於美心中菜旗下22間餐廳供應。市民亦可儲電子印花參與大抽獎，有機會獲得兩張來回香港至青海機票，名額共30位。