港芭星洲開騷 招100當地青年同台跳舞

【本報訊】香港芭蕾舞團（港芭）於新加坡濱海藝術中心劇院上演4場《愛麗絲夢遊仙境》，上周五（21日）晚舉行了開幕演出。是次活動是香港駐新加坡經濟貿易辦事處支持和贊助，港芭這齣紀念原著出版160周年的芭蕾舞，將傳統與創新相結合，演出特別招募約100名來自新加坡（介乎7至17歲）的青少年舞蹈員參與訓練，與港芭約50名舞者同台表演，贊助方認為，活動既豐富觀眾及參與者的文化體驗，亦加強香港與新加坡之間的聯繫。

駐新加坡經貿辦贊助 駐新加坡經貿辦處長馮浩然指，今年適逢適逢駐新加坡經貿辦成立30周年，是次活動：「展示了香港卓越的藝術成就、促進跨文化了解和欣賞。」當局會繼續引領香港藝團到新加坡和東盟國家演出，作為推動香港成為文化活動和交流中心的重要一步。

由港芭藝術總監衛承天創作的《愛麗絲夢遊仙境》，以令人驚嘆的編舞、引人入勝的故事敍述，以及世界級的藝術造詣打動觀眾。生動的戲劇化服裝、色彩繽紛的舞台設計及原創配樂，帶領觀眾重溫這個經典故事中奇幻的夢境世界。